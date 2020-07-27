В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
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Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ. Об этом сообщается на сайте нового издания VTimes vtimes.io.В источнике
С чего всё началось
Один из основателей проекта и бывший замглавреда «Ведомостей» Александр Губский сказал
The Bell, что VTimes будет работать за счет добровольных пожертвований читателей и рекламы.
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