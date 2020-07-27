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МонаВиста

В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ. Об этом сообщается на сайте нового издания VTimes vtimes.io.В источнике
С чего всё началось
Один из основателей проекта и бывший замглавреда «Ведомостей» Александр Губский сказал
 The Bell, что VTimes будет работать за счет добровольных пожертвований читателей и рекламы.
Телеканал RTVI04:52
Подробнее о событии
ТАСС

Бывшие сотрудники «Ведомостей» запустят новое издание VTimes

ТАСС04:20
РБК

Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое издание

РБК04:49
РИА Новости

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

РИА Новости04:35
Ведомости

Новый проект Дерка Сауэра

Ведомости06:43
Коммерсантъ

Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят онлайн-издание VTimes

Коммерсантъ04:08
Интерфакс

Ушедшие из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового проекта

Интерфакс04:05
Forbes

Бывшая команда «Ведомостей» объявила о запуске нового проекта

Forbes03:05
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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
РИА Новости08:35
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости08:47
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости04:52
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Дивный, но не новый мир

О, дивный новый мир (сериал, первый сезон, США, 2020; доступен на КиноПоиск HD) Поразительно, все-таки, как самые возвышенные и дивные утопии человечества неумолимо оборачиваются своей противоположностью — идеалом с приставкой «анти».
Expert.ru25 июля в 06:06
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk25 июля в 08:24
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Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости09:02
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