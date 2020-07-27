с чего всё началось

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ. Об этом сообщается на сайте нового издания VTimes vtimes.io.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. 135

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 936

Происшествия Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины. 11

Политика МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв. 195

Футбол «ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.

Экономика У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". 93

Футбол «Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Общество Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка Вскоре после анонса ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра прямо сообщил, что не ждёт ничего хорошего от грядущей новинки. 2

Шоу-бизнес Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом. 48

Технологии При просмотре ленты Instagram начал включать камеру Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере. 8

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 328

Общество ВОЗ признала бесполезность закрытия границ из-за коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали бесполезным закрытие границ во время пандемии коронавируса.

Политика Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве. 20

Футбол Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с решением румынского специалиста Мирчи Луческу покинуть клуб.

Экономика Треть экономики России отработала в убыток Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.

Политика Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова. 6

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Происшествия При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек. 71