Общество
МонаВистаВ России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ. Об этом сообщается на сайте нового издания VTimes vtimes.io.
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с чего всё началось
Один из основателей проекта и бывший замглавреда «Ведомостей» Александр Губский сказал The Bell, что VTimes будет работать за счет добровольных пожертвований читателей и рекламы.Телеканал RTVI04:52
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Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Происшествия
СМИ назвали место, в котором боевик хотел устроить теракт в Москве
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Боевик намеревался устроить массовый расстрел в людном месте.
Московский Комсомолец 09:33
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Общество
В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков
Российская газета 12:44
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Футбол
«ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.
Чемпионат 11:15
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
«Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука
Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
REGNUM 09:16
Общество
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Вскоре после анонса ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра прямо сообщил, что не ждёт ничего хорошего от грядущей новинки.
Игромания.ру 12:19
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Общество
ВОЗ признала бесполезность закрытия границ из-за коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали бесполезным закрытие границ во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:20
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с решением румынского специалиста Мирчи Луческу покинуть клуб.
Газета.Ru 12:44
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru 02:07
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
RT на русском 12:06
Политика
Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области
Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова.
ЗакC.Ру 09:19
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06