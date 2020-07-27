Общество
МонаВистаВ России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ. Об этом сообщается на сайте нового издания VTimes vtimes.io.
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с чего всё началось
Один из основателей проекта и бывший замглавреда «Ведомостей» Александр Губский сказал The Bell, что VTimes будет работать за счет добровольных пожертвований читателей и рекламы.Телеканал RTVI04:52
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Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Общество
Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровске
Lenta.ru 10:16
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Здоровье
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
В Симферополе пациент нанес удар ножом врачу скорой помощи
В Симферополе пациент скорой помощи нанес ножевое ранение приехавшему к нему по вызову врачу скорой помощи.
Российская газета 11:08
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии
Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости 09:19
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Шоу-бизнес
Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным
Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactor 11:06
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
Киноафиша России 08:53
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Агузарова удивила гостей на 50-летии солиста «Иванушек International»
Instagram Эпатажная звезда российской эстрады Жанна Агузарова внезапно выступила на дне рождения солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Апполонова.
РЕН ТВ 10:23
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
Общество
Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию
Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно результатов госэкзаменов с 2016 года, несмотря на онлайн-обучение из-за коронавируса.
Парламентская газета 05:33
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Шоу-бизнес
В 61 год Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет новой ведущей скандально известного шоу Дом-2.
iReactor вчера в 04:11
Общество
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
РИА Новости 08:13
Футбол
Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия считает нападающего "Зенита" Артема Дзюбу лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2019/20.
РИА Новости 08:32