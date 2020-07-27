с чего всё началось

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ. Об этом сообщается на сайте нового издания VTimes vtimes.io.

Происшествия ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. 1,4K

Происшествия Пожар в московском СИЗО-6 локализован Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. 39

Здоровье В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении. 10

Происшествия В Симферополе пациент нанес удар ножом врачу скорой помощи В Симферополе пациент скорой помощи нанес ножевое ранение приехавшему к нему по вызову врачу скорой помощи.

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава. 11

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 656

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Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 248

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 723

Армия и оружие Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. 2

Происшествия Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. 2

Шоу-бизнес Агузарова удивила гостей на 50-летии солиста «Иванушек International» Instagram Эпатажная звезда российской эстрады Жанна Агузарова внезапно выступила на дне рождения солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Апполонова.

Политика МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв. 168

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