Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России уже третий день подряд выявляют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

1 фото
С начала распространения коронавируса в России скончались 1451 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России уже третий день подряд выявляют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

Эхо Москвы09:03

В России третий день подряд выявляют больше 10 тысяч случаев COVID-19

Телеканал RTVI03:36

В России третий день подряд выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

Дождь03:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
497
Здоровье

252 жителя Псковской области заразились коронавирусом

Уже 252 жителя региона заразились коронавирусом нового типа.
Московский Комсомолец Псков 07:40
3
Общество

Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.
РИА Новости 08:10
2
Общество

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru 03 мая в 23:22
1,3K
Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
281
Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
354
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
241
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

В Липецкой области вводят тотальный масочный режим

С 9 мая в Липецке, Ельце и во всех районых центрах масочный режим станет обязательным.
ГТРК Липецк 07:08
27
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
123
Экономика

Санкт-Петербургская биржа зафиксировала рекорд по результатам апреля

Как отмечают представители торговой площадки, это на 45,5 процента больше, чем в марте 2020 года (6,5 миллиарда долларов) и 5,8 раза больше, чем в апреле 2019-го (1,63 миллиарда долларов).
Российская газета 06:34
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
116
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,2K
Политика

Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Известия 08:49
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
10
Общество

Депутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения

Парламентарий спросил известного миллиардера о том, собирается ли он чипировать население планеты.
Pravda.Ru 07:24
41
Шоу-бизнес

Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской

Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
9
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
3,3K
Происшествия

СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
28
Футбол

Власти Германии разрешат возобновить футбольный чемпионат с 15 мая

Стало известно, когда возобновится сезон в чемпионате Германии. По данным источника, немецкие власти разрешили возобновить турнир 15 мая.
Vprognoze.ru 09:05
3
Здоровье

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05:12
92
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
30
Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
74
Хоккей

Слепец вернулся в ярославский «Локомотив»

Форвард рижского «Динамо» Кирилл Слепец подписал контракт с «Локомотивом», сообщается в официальном Twitter ярославцев.
Спорт-Экспресс 09:41
Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
Bash.News 04:04
566
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
1,7K
Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 07:17
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
18
Здоровье

Больница в Омске закрыта на карантин

Министерство здравоохранения Омской области сообщила о введении в Городской клинической больнице №1 в Омске двухнедельного карантина по причине возникших подозрений о заражении сотрудников коронавирусом COVID-19.
Inc-news.ru 01:59
7
ещё по теме
Главное