С начала распространения коронавируса в России скончались 1451 человек.

В России уже третий день подряд выявляют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

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