Коронавирус
Эхо МосквыВ России уже третий день подряд выявляют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
Коломна стала лидером Подмосковья по новым случаям коронавируса
За истекшие сутки в Коломне были выявлены 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 10:38
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Общество
Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции
Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19.
REGNUM 03 мая в 00:53
Космос
Сибирские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита
Произошедшее получило название в истории как Тунгусский феномен – до сих пор ученые считают, что в Сибири упал крупный метеорит.
Толк вчера в 02:31
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Авто
Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Здоровье
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Гаджеты
Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах
Rusargument 06:17
Общество
В Псковской области анонсировали введение перчаточного режима
Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
Общество
Индекс самоизоляции Петербурга опустился в красную зону
Индекс самоизоляции Петербурга днем во вторник составляет 2,9 балла — Северная столица в красной зоне, несмотря на то что многие горожане на майские праздники уехали на дачи.
DP.RU 06:24
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
Общество
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Шоу-бизнес
Людмила Артемьева прокомментировала слухи об ее уходе из «Сватов»
Актуальные Новости 11:02
Здоровье
В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса
В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07