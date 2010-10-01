Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России уже третий день подряд выявляют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

2 фото
С начала распространения коронавируса в России скончались 1451 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России уже третий день подряд выявляют более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

Эхо Москвы09:03

В России зафиксировано более 150 тысяч заболевших COVID-19

FlashNord03:43

В России третий день подряд выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

Дождь03:36

В России третий день подряд выявляют больше 10 тысяч случаев COVID-19

Телеканал RTVI03:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,6K
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,3K
Общество

Коломна стала лидером Подмосковья по новым случаям коронавируса

За истекшие сутки в Коломне были выявлены 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 10:38
792
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
81
Общество

Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции

Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19.
REGNUM 03 мая в 00:53
62
Космос

Сибирские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита

Произошедшее получило название в истории как Тунгусский феномен – до сих пор ученые считают, что в Сибири упал крупный метеорит.
Толк вчера в 02:31
42
Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
1
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,3K
Авто

Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной

Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
206
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
460
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Игры

Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

3DNews 03:56
101
Здоровье

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05:12
Политика

Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
335
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
995
Гаджеты

Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах

Rusargument 06:17
1
Общество

В Псковской области анонсировали введение перчаточного режима

Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
2
Общество

Индекс самоизоляции Петербурга опустился в красную зону

Индекс самоизоляции Петербурга днем во вторник составляет 2,9 балла — Северная столица в красной зоне, несмотря на то что многие горожане на майские праздники уехали на дачи.
DP.RU 06:24
116
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

ИнфоСМИ 05:50
9
Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
4
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
128
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
18
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
849
Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
12
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
983
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
117
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
13
Шоу-бизнес

Людмила Артемьева прокомментировала слухи об ее уходе из «Сватов»

Актуальные Новости 11:02
Здоровье

В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса

В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
12
ещё по теме
Главное