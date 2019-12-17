Экономика
Lenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомостивчера в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русскомвчера в 13:08
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Футбол
Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду
Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Общество
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Экономика
Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris
Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
Футбол
Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу
Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
Происшествия
В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании
Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Общество
Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры
Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Общество
Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии
Хоккей
Евгений Малкин вышел на 4-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян
Матч с «Калгари» стал историческим для лидера «Питтсбурга» Евгения Малкина.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Происшествия
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Происшествия
Трех участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе
Сотрудники ФСБ задержали еще трех подозреваемых в убийстве во время перестрелки в Ростовской области.
Общество
Выпуск «Красавы» о проблемах болельщиков в России удалили с Youtube
Выпуск канала «Красава» — «Фанат не преступник» блогера Евгения Савина — удален с видеохостинга YouTube.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Общество
Госдума разрешила сжигать мусор
«Сжигать можно будет только так называемые „хвосты“, кроме того, мощности по утилизации в обязательном порядке должны будут проходить экологическую экспертизу, чтобы у граждан не было вопросов к их экологичности», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.