Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомостивчера в 09:03

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Российская газетавчера в 18:45

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:11

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолецвчера в 13:33

Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русскомвчера в 13:08

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъвчера в 14:52

В России ужесточат выдачу ипотеки

Lenta.ruвчера в 07:03

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ruвчера в 06:45
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Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 16:50
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Футбол

Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду

Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.
Спорт день за днем вчера в 09:08
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
РБК 02:55
Общество

Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью

РИА Новости вчера в 05:52
Экономика

Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris

Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
ТАСС 02:22
Футбол

Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу

Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
RT на русском 01:47
Происшествия

В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 16 декабря в 04:16
Технологии

В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Astera вчера в 16:05
Общество

Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры

Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье.
Lenta.ru 03:36
Происшествия

В Казани оштрафовали Деда Мороза, сани с которым буксировал Mercedes

РИА Новости 01:56
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Общество

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru 02:40
Хоккей

Евгений Малкин вышел на 4-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян

Матч с «Калгари» стал историческим для лидера «Питтсбурга» Евгения Малкина.
Чемпионат 02:00
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Моя Москва.онлайн 00:06
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Происшествия

В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Известия 03:02
Киберспорт

Warcraft III: Reforged отложили до 29 января 2020 года

Gmbox.ru 02:36
Происшествия

Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео

РИА Новости 02:03
Общество

В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Известия 03:04
Происшествия

Трех участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе

Сотрудники ФСБ задержали еще трех подозреваемых в убийстве во время перестрелки в Ростовской области.
РБК 01:55
Общество

Выпуск «Красавы» о проблемах болельщиков в России удалили с Youtube

Выпуск канала «Красава» — «Фанат не преступник» блогера Евгения Савина — удален с видеохостинга YouTube.
РБК 00:55
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
RT на русском вчера в 00:19
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Общество

Госдума разрешила сжигать мусор

«Сжигать можно будет только так называемые „хвосты“, кроме того, мощности по утилизации в обязательном порядке должны будут проходить экологическую экспертизу, чтобы у граждан не было вопросов к их экологичности», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Росбалт вчера в 07:04
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