с чего всё началось

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Футбол Бенатиа рассказал, как в «Ювентусе» его шокировал Роналду Экс-защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа рассказал, как его шокировал нападающий Криштиану Роналду, с которым он вместе играл за туринский клуб в первой части прошлого сезона.

Экономика Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.

Общество Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье.

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.

Общество Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Происшествия В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими «В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.