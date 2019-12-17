с чего всё началось

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.

Общество «Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.

Политика Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.

Общество «Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.

Политика Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.

Общество Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье.

Авто Porsche Macan GTS стал немного мощнее Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.

Политика Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.

Общество Брянский блогер Чернов проиграл 10 тысяч рублей депутату облдумы Вчера, 17 декабря в Навле районный суд вынес решение по иску депутата областной думы и глава крупного агрокомплекса Дмитрия Добронравова к брянскому блогеру Александру Чернову и местному жителю Михаилу Видулину.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Фигурное катание Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко публично ответил тренерской команде Этери Тутберидзе, которая ранее обвинила его в попытках "купить готовых спортсменов", включая Алину Загитову.

Происшествия Все станции московского метро получили сообщения о минировании Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.