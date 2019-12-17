Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомостивчера в 09:03

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Выше взнос

Российская газетавчера в 18:45

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъвчера в 14:52

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RT на русскомвчера в 13:08

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Московский Комсомолецвчера в 13:33

В России ужесточат выдачу ипотеки

Lenta.ruвчера в 07:03

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ruвчера в 06:45
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Общество

В Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда

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Газета.Ru вчера в 23:00
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В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
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«Питтсбург» и «Калгари» вступили в борьбу за Ковальчука

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Expert.ru 03:32
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Моя Москва.онлайн 00:06
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Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:21
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
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«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
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Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
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Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка

REGNUM 16 декабря в 03:42
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В Балашове арестовали бывшего судью

В Саратовской области арестована бывшая мировая судья участка №1 Балашовского района.
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Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
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Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
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4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.
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Эксперт рассказал, почему в полетах на Луну не обойтись без человека

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Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры

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Lenta.ru 03:36
Авто

Porsche Macan GTS стал немного мощнее

Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
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Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

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В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
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Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Текстильщика»

ГЛАС.RU 03:26
Общество

Брянский блогер Чернов проиграл 10 тысяч рублей депутату облдумы

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Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Фигурное катание

Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко публично ответил тренерской команде Этери Тутберидзе, которая ранее обвинила его в попытках "купить готовых спортсменов", включая Алину Загитову.
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Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Экономика

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Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину.
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Политика

В ЛНР заявили о готовности провести обмен пленными до конца года

«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — заявила Кобцева.
Известия 02:05
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