Экономика
Lenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомостивчера в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
RT на русскомвчера в 13:08
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество
В Японии потребовали от России вернуть рыболовецкие суда
МИД Японии обратился к России по дипломатическим каналам с призывом вернуть задержанные рыболовецкие судна.
Кино
Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
На крупной партии метадона, задержанной в московском аэропорту Внуково 17 декабря, была неверная маркировка.
Происшествия
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка
В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи.
Политика
В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.
Хоккей
«Питтсбург» и «Калгари» вступили в борьбу за Ковальчука
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Армия и оружие
США намерены разместить в Азии запрещенные ДРСМД ракеты
США могут разместить ракеты средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает «Военное обозрение».
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Происшествия
Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка
Происшествия
В Балашове арестовали бывшего судью
В Саратовской области арестована бывшая мировая судья участка №1 Балашовского района.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Политика
Газета Bild назвала имя одного из высланных из Германии дипломатов РФ
4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в августе.
Космос
Эксперт рассказал, почему в полетах на Луну не обойтись без человека
Общество
Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры
Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье.
Авто
Porsche Macan GTS стал немного мощнее
Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Политика
Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP
В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
Общество
Брянский блогер Чернов проиграл 10 тысяч рублей депутату облдумы
Вчера, 17 декабря в Навле районный суд вынес решение по иску депутата областной думы и глава крупного агрокомплекса Дмитрия Добронравова к брянскому блогеру Александру Чернову и местному жителю Михаилу Видулину.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Фигурное катание
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко публично ответил тренерской команде Этери Тутберидзе, которая ранее обвинила его в попытках "купить готовых спортсменов", включая Алину Загитову.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Evraz Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Три источника РБК, близкие к украинским экспедиторам, рассказали, что Evraz отказано в согласовании заявки из-за того, что 1 декабря был назначен единственный экспедитор при транзите угля через Украину.
Политика
В ЛНР заявили о готовности провести обмен пленными до конца года
«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — заявила Кобцева.