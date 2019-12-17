Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Усложнение ипотеки повлияет на весь рынок

Телеканал 360°10:31

Банки не ожидают значительного влияния новых мер ЦБ на выдачу ипотеки

ТАСС10:01

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:11

В ЦБ заявили о планах ужесточить для банков выдачу ипотеки

Известия06:13

Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

РИА Новости06:07

ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке

RT на русском06:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Посол Бристоу: Подозреваемые по делу Скрипалей должны подвергнуться судебному преследованию на британской территории

Л.Бристоу добавил, что в Британии хотели бы иметь уверенность, что случай с отравлением Скрипалей не повторится в будущем, подчеркнув, что этот вопрос адресован не только российскому президенту.
Эхо Москвы 09:32
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Кино

Полнометражный фильм по «Ведьмаку» доступен на русском языке

Ранее картина была доступна только на польском языке, но студия NikiStudio предаставила возможность смотреть фильм не только с субтитрами, но и с многоголосной озвучкой.
SM News 07:29
Политика

В России оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды

Взгляд.ру 02:58
Экономика

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Обрабатывающая промышленность на пороге рецессии Столь резкое замедление вызвано изменением динамики в секторе обрабатывающей промышленности, где после бурного роста в сентябре и октябре на 3,2 и 3,7% соответственно в ноябре была зафиксирована остановка — лишь 0,1% в годовом выражении, полагает директор аналитического департамента ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
РБК вчера в 09:24
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Хоккей

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

ТАСС Спорт вчера в 12:17
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец 09:57
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Политика

Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Lenta.ru 08:50
Общество

Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата

Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Взгляд.ру 09:51
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Шоу-бизнес

Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой

По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Рамблер 08:00
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Зеленский в Баку: о чем договорились президенты Азербайджана и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Баку и впервые встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Инфо24 09:50
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Взгляд.ру 08:43
Технологии

NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета

В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).
Актуальные Новости 08:02
Политика

Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян

Позиция администрации США по поводу признания геноцида армян не изменилась, несмотря на резолюцию о признании геноцида, принятую обеими палатами американского конгресса, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.
РИА Новости 09:25
Авто

КамАЗ будущего показали на видео

К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Авторамблер вчера в 10:58
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК 15 декабря в 17:00
Футбол

Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Матч ТВ 09:33
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Экономика

Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
ТАСС вчера в 23:51
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Армия и оружие

Ракетные войска стратегического назначения России отмечают 60-летие

Как вид Вооруженных Сил Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР — в этом году они отмечают 60-летний юбилей.
Брянск.Ньюс 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное