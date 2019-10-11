Экономика
Ореанда-НовостиВ России ужесточили критерии для получения кредитов
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Амур.инфо вчера в 21:57
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb вчера в 13:52
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Общество
Региональный штат ГИБДД ещё сократят
Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
REGNUM вчера в 23:26
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском вчера в 17:59
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Политика
Сергей Аксёнов лишился поста председателя Совета министров Крыма
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:13
Политика
Пики Монсеррата украсили фонари в честь независимости Каталонии
Ридус 30 сентября в 16:29
Армия и оружие
Тайный бунт: Военные ВСУ готовят на Донбассе «бомбу» для Зеленского
На славяносербском направлении боевики 46 бригады ВСУ по приказу военного преступника Котенко обстреляли из стрелкового оружия район н.п. Красный Яр (окраину Луганска).
Rusvesna.su вчера в 22:00
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 29 сентября в 17:39
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»
«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
Спорт-Экспресс вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Народные новости 30 сентября в 23:39
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Космос
Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета
Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
N+1 30 сентября в 09:02
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru 30 сентября в 23:36
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Экономика
Glencore удаляется от нефти
QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Экономика
«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым
Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18