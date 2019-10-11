Экономика
Ореанда-НовостиВ России ужесточили критерии для получения кредитов
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:49, Вашингтон
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
Известия вчера в 22:10
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 30 сентября в 03:05
Политика
Премьер Украины заявил, что железные дороги страны почти уничтожены
Вечерняя Москва вчера в 11:41
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Половина россиян старшего поколения пользуются интернетом
Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации.
ТАСС вчера в 12:26
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан вчера в 08:26
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ вчера в 05:16
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Народные новости 30 сентября в 23:39
Армия и оружие
Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции
Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение вчера в 01:32
Спорт
Мария Ласицкене выиграла «золото» чемпионата мира в Дохе
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
Российская газета 30 сентября в 15:49
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
Известия вчера в 17:47
Культура
ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым
Церемония прощания началась на основной сцене театра «Ленком», художественным руководителем которого являлся Захаров.
ФАН вчера в 05:36