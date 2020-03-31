Общество
Кубань 24Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина
Поправки в ст. 236 УК РФ ужесточают наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина по коронавирусу. Согласно документу, нарушителям грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или до трех лет лишения свободы.
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Законы из-за Covid-19. Какие карательные изменения в кодексы для россиян вносит Госдума
Mockva.ruвчера в 05:49
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