Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

с чего всё началось

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин. Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года.

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