Экономика
Lenta.ruВ России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин. Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года.
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с чего всё началось
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".РИА Новостивчера в 23:05
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Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) - до 26671,95 пункта.
Финмаркет вчера в 01:17
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Lenta.ru 03:45
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Компания Toyota презентовала обновленный логотип
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
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Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25