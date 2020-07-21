Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин. Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года.
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с чего всё началось

Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
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Эксперт оценил данные о снижении доли одобренных заявок по кредиткам в мае

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Газета.Ru01:32

В России ужесточили выдачу кредиток

Lenta.ru00:08

Российские банки снизили долю одобрений по кредитным картам в мае до 31%

ТАСС03:33

Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт

РИА Новостивчера в 23:05
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Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

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Политика

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Политика

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Глава Минздрава Башкирии объяснил рост числа пациентов с пневмонией

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Происшествия

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Общество

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REGNUM 08:21
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Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
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Армия и оружие

Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»

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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

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«АвтоВаз» вернул в продажу внедорожники Niva под маркой Lada

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США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю.
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Бой Емельяненко и Исмаилова пройдёт без зрителей

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Армия и оружие

Российские войска ЮВО вывели на полигоны для проверки боеготовности

Войска Южного военного округа в полном составе вывели на полигоны для проверки боеготовности. Об этом сообщается во вторник, 21 июля.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

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