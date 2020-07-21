Экономика
Lenta.ruВ России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин. Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года.
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с чего всё началось
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".РИА Новостивчера в 23:05
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Политика
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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
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Evo-rus.com 07:20
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Общество
Госдума обязала росгвардейцев представляться гражданам
Законом вводится порядок принятия присяги и ее текст для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.В конце ноября 2019 года группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять удостоверения при выполнении некоторых служебных обязанностей.
Daily Storm 07:47
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Общество
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Ситуация в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, под контролем, идут переговоры с захватчиком, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 08:23
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Религия
День Казанской Божией матери отмечают 21 июля
День Казанской иконы Божией Матери празднуют дважды в год: летом — 21 июля — в память явления иконы в Казани, и 4 ноября — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов.
ННТВ 08:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
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В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Шоу-бизнес
Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде
Пользователи социальных сетей заметили, что развод с Прилучным пошел на пользу Муцениеце, так как она заметно преобразилась и стала выглядеть элегантнее.
iReactor 02:48
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Игры
Square Enix уже работает над сиквелом Final Fantasy VII Remake
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REGNUM 07:34
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Единоборства
Турнир UFC 253 с участием Хабиба Нурмагомедова ожидается в Лас-Вегасе
Турнир UFC 253, на котором ожидается участие Хабиба Нурмагомедова, состоится в Лас-Вегасе, об этом сообщил ТАСС представитель дагестанских бойцов Ризван Магомедов.
РИА Дагестан 04:35
Здоровье
В Испании резко выросло число заражений коронавирусом
В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%.
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США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
Здоровье
В Мурманской области бесплатно выдают два противовирусных препарата
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Аргументы и Факты - Мурманск 07:18
Здоровье
ФМБА: бубонная чума не может передаваться от одного человека к другому
Бубонная чума не может передаваться от человека к человеку.
Народные новости 08:01
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
РИА Новости 06:52
Общество
К персональной информации нашли инновационный подход
Предложения выглядят очень радикально и создают непросчитываемые риски для пользователей и субъектов персональных данных, полагает и заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс 18 июля в 09:25
Происшествия
Дворники спасли выпавшую из окна девочку в Подольске
В подмосковном Подольске четырехлетняя девочка едва не выпала из окна на четвертом этаже, пока ее мама спала.
Вести.Ru 07:11