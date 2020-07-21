Экономика
Lenta.ruВ России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин. Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года.
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с чего всё началось
В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам - на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.РИА Новостивчера в 23:05
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