В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам - на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы, рассказал гендиректор компании Олег Лагуткин. Так, в мае банки выдали 316,7 тысячи карт, что в 2,1 раза ниже уровня прошлого года.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Шоу-бизнес Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей. 32

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 348

Футбол «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу "Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 204

Культура Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры Кинотеатры, дистрибьюторы и СМИ запустили совместную рекламную акцию, которая должна помочь вернуть вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев ограничений в работе в связи с пандемией коронавируса. 50

Здоровье Премьер Казахстана поручил создать в стране лекарственные стабфонды Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил сформировать лекарственные стабфонды во всех регионах страны.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. 190

Общество Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе подтопление мостов и автомобильных дорог на территории шести регионов страны из-за сильного дождевого паводка.

Общество Звезда Голливуда Стивен Сигал посетил Бурятию Звезда Голливуда Стивен Сигал приехал в Улан-Удэ и сразу же отправился на площадь Советов. 5

Общество Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек. 7