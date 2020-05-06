Главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что фактическое поступление налогов в апреле 2020 года составило 1,716 триллиона рублей. "Это на 31,4% меньше уровня прошлого года", - сказал Егоров.

В России в апреле на треть упали поступления налогов

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