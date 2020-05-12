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ИзвестияИзвестияПродажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц. При этом снижение продаж составит 2,1%.
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Коронавирус обрушил продажи новых автомобилей в России

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Авторынок России упал на 72% в апреле

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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%

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Продажи автомобилей в России упали в 3,5 раза

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Finam.Ru05:05

В России продажи новых автомобилей в апреле упали на 72%

Автоновости дня05:00
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Комментарии

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Smi58.ru 05:15
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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Здоровье

Екатеринбургские строители потратят 7 млн рублей на спецодежду для врачей скорой помощи

В общей сложности врачи получат 20 тыс. СИЗов на сумму более 7 млн рублей.
66.ru 06:59
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Экономика

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
Коммерсантъ вчера в 17:41
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Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Путин провел встречу с главой «Роснефти»

Москва, 12 мая 2020, 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

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Кино

В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Киноафиша России 05:42
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
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Финансы

Титов объяснил отличия программы зарплатных кредитов в России и США

Программа зарплатных кредитов, принятая в России в условиях коронавируса, напоминает меры поддержки, введенные в США, но есть и существенные отличия, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РИА Новости 05:11
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Общество

Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей

Коммерсантъ вчера в 09:57
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Происшествия

В Волгоградской области 85 детей лечат от коронавируса

Как сообщил сегодня на брифинге в Волгограде заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов, с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом в регионе сейчас 85 детей.
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Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
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Общество

В Ульяновске обнаружили фальшивую монету и купюру

Двумя днями раньше в Засвияжском районе нашли поддельную двухтысячную купюру.
Первый ульяновский портал 04:36
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
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Гаджеты

Apple скоро выпустит профессиональные наушники AirPods Studio

Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею.
Astera 05:04
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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