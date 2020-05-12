Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц. При этом снижение продаж составит 2,1%.

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

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