Упаковка нового российского препарата против коронавируса "Арепливир", который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

с чего всё началось

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Лекарство от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках 12 320 рублей

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