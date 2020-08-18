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Автоновости дня
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Российские автодилеры практически всех брендов испытывают серьезный дефицит автомобилей, пишет РИА «Новости». Среди причин нехватки машин участники рынка называют отложенный из-за долгого «карантина» спрос, новые программы господдержки и простои на заводах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились авто на продажу

SpeedMe22:54
CarsWeek.ru

У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

CarsWeek.ru01:28
Тарантас Ньюс

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Тарантас Ньюс23:49
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Автоновости дня02:55
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует обращение к министру RT.
В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года
Российская газета04:02
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

Экономика Петербурга просядет на 4% по итогам 2020 года

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 10:46 — REGNUM Экономика Петербурга по итогам кризисного 2020 года потеряет 4%. Об этом сообщил 18 августа глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM03:46
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