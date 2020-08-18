В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей
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Российские автодилеры практически всех брендов испытывают серьезный дефицит автомобилей, пишет РИА «Новости». Среди причин нехватки машин участники рынка называют отложенный из-за долгого «карантина» спрос, новые программы господдержки и простои на заводах.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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