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Автоновости дня
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Российские автодилеры практически всех брендов испытывают серьезный дефицит автомобилей, пишет РИА «Новости». Среди причин нехватки машин участники рынка называют отложенный из-за долгого «карантина» спрос, новые программы господдержки и простои на заводах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Автоновости дня02:55
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07
Тарантас Ньюс

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Тарантас Ньюс23:49
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились авто на продажу

SpeedMe22:54
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
CarsWeek.ru

У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

CarsWeek.ru01:28

Эксперт: после удара машины Ефремова у Захарова не было шансов выжить

В Пресненском суде, где проходит очередное заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова медицинский эксперт заявила, что погибший Сергей Захаров на момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника.
Эксперт: после удара машины Ефремова у Захарова не было шансов выжить
Вести.Ru04:44

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
РИА Новостивчера в 11:01
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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О реальной численности и потенциале протестов в Белоруссии

Смотрите, 14 августа в Минске прошёл СУПЕР-митинг — митинг, который аккумулировал все мыслимые и немыслимые благоприятные для своей численности факты: народ был шокирован жестокостью действий милиции, разозлён неуклюжей официальной пропагандой, а самое главное — ему уже никто не мешал собраться всем вместе на главной площади столицы, никто их не разгонял и не препятствовал сойтись всем вместе.
Журналистская правда15 августа в 08:31