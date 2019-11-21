Экономика
ФедералПрессВ России в десять раз сократилось число компаний-однодневок
Количество фирм-однодневок сократилось в 10 раз с 2016 года, с 32 процентов от общего числа компаний до 3,1 процента. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз: с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%
— Михаил Мишустин, российский экономистРЕН ТВ вчера в 16:54
с чего всё началось
Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».Коммерсантъвчера в 16:43
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СМИ: Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз
Life.ruвчера в 17:55
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