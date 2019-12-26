Экономика

Expert.ruExpert.ruВ России в два раза подешевел мобильный интернет

За текущий год в России почти в два раза, на 48%, подешевел мобильный интернет, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Речь идет об объеме в 1 гигабайт.
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Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Газета.Ruвчера в 19:41

Мобильный интернет в России подешевел вдвое за год

News.ruвчера в 21:13

Эксперты: в России самые дешевые тарифы с безлимитным мобильным интернетом

ТАССвчера в 20:12

В России резко подешевел мобильный интернет

Взгляд.рувчера в 19:53

Эксперты: В России самый дешёвый безлимитный интернет

Life.ruвчера в 21:25

Мобильный интернет в России подешевел за год вдвое

ПРАЙМвчера в 19:25

Стоимость мобильного интернета за год снизилась

Коммерсантъвчера в 17:42
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Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Игры

Bethesda присоединилась к новогодней распродаже GOG

CD Projekt объявила, что в новогодней распродаже пополнение: Bethesda присоединилась к акции, отправив на скидки многие классические тайтлы.
Игромания.ру 09:30
Политика

Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
Известия 10:00
Общество

Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Коммерсантъ 09:29
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Происшествия

В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

RT на русском 09:51
Хоккей

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Происшествия

Бывшим полицейским в Уфе дали сроки за изнасилование своей коллеги

РИА Новости 09:19
Экономика

Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот

Отсрочка на год Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам.
РБК 08:22
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Общество

Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство

В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Телеканал 360° вчера в 21:59
Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Военное дело 06:01
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Происшествия

Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии

Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт, сообщает Blick.
Вести.Ru 09:10
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Космос

Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa

Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
OAnews 23 декабря в 22:00
Происшествия

В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз

В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
REGNUM 09:47
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

Вести.Ru 05:02
Политика

Посольство США прокомментировало запуск поездов по Крымскому мосту

В посольстве США в Украине назвали запуск поездов по Крымскому мосту "неуважением к суверенитету Украины".
Московский Комсомолец 07:35
Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 09:49
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Общество

ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости 07:17
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
РБК 08:51
Хоккей

Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади

РБК вчера в 16:47
Политика

Путин назвал задачей номер один рост реальных доходов населения

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения.
Наша версия вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии

Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.
Экспресс газета вчера в 06:53
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