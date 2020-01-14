Энергетика
ВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,3%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Челябинске - на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге с 23 декабря по 9 января цены на бензин выросли на 0,1%.Интерфакс08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Армия и оружие
СМИ сообщают о воздушной атаке на авиабазу ВВС Сирии в Хомсе
Авиабаза военно-воздушных сил Тифор, расположенная на востоке провинции Хомс в Сирии, была атакована боевыми БПЛА и ракетами.
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге
Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
Новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился на YouTube
Гаджеты
Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google
Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Политика
Медведев впервые за семь лет не выступит на Гайдаровском форуме
Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за семь лет не выступит на Гайдаровском форуме в Москве, сообщили источники Русской службы Би-би-си и подтвердила пресс-служба РАНХиГС, организатора мероприятия.
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране
Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Футбол
В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань
Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Футбол
Киевское «Динамо» отправляется на первый зимний сбор без Бенито
Пресс-служба киевского «Динамо» обнародовала список игроков, которые отправятся на первый сбор украинского клуба.
Футбол
Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче
По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Политика
США могут ввести санкции против Ирака при покупке С-400
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Армия и оружие
Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем
Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Шоу-бизнес