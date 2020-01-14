Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,3%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Челябинске - на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге с 23 декабря по 9 января цены на бензин выросли на 0,1%.

с чего всё началось

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

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