Энергетика

ВедомостиВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,3%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Челябинске - на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге с 23 декабря по 9 января цены на бензин выросли на 0,1%.
Интерфакс08:05

Подробнее о событии

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАСС08:10

Рост экспорта может поднять цены на бензин

Коммерсантъ12:36

Цены на бензин стартовали ростом в новом году

News.ru11:31

В России подорожал бензин

Lenta.ru08:13

За новогодние праздники в России подорожал бензин

URA.Ru12:52

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркет08:00

«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛвчера в 23:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:46, Ашберн

Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусь07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14:36
Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Коммерсантъ 14:52
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето

В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
NewInform вчера в 12:55
Армия и оружие

СМИ сообщают о воздушной атаке на авиабазу ВВС Сирии в Хомсе

Авиабаза военно-воздушных сил Тифор, расположенная на востоке провинции Хомс в Сирии, была атакована боевыми БПЛА и ракетами.
Вести.Ru 16:14
Армия и оружие

Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы

Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Naked Science 07:25
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru 14:39
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге

Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
Интерфакс 12:42
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Cyber.sports.ru 12:52
Кино

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры

Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Афиша Daily 13:40
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Вечерняя Москва 08:47
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Кино

Новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился на YouTube

Политическая Экспертиза 02:20
Гаджеты

Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google

Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.
Astera вчера в 05:40
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 11 января в 19:02
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

7Дней.ру 12:13
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

РБК 13:50
Политика

Медведев впервые за семь лет не выступит на Гайдаровском форуме

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за семь лет не выступит на Гайдаровском форуме в Москве, сообщили источники Русской службы Би-би-си и подтвердила пресс-служба РАНХиГС, организатора мероприятия.
Forbes 13:59
Политика

Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране

Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Национальная служба новостей 16:22
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия вчера в 23:16
Футбол

В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.
Чемпионат 16:00
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Футбол

Киевское «Динамо» отправляется на первый зимний сбор без Бенито

Пресс-служба киевского «Динамо» обнародовала список игроков, которые отправятся на первый сбор украинского клуба.
Bookmaker-ratings.ru 12:26
Футбол

Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче

По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
РЕН ТВ 13:06
Происшествия

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Российская газета 09:00
Политика

США могут ввести санкции против Ирака при покупке С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Известия 15:56
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Армия и оружие

Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем

Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Ридус 14:50
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru вчера в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное