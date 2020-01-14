Энергетика

ВедомостиВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
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с чего всё началось

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.
Интерфакс08:05

Подробнее о событии

За новогодние праздники в России подорожал бензин

URA.Ru12:52

Цены на бензин стартовали ростом в новом году

News.ru11:31

«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛвчера в 23:18

В России подорожал бензин

Lenta.ru08:13

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАСС08:10

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркет08:00

В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы

Коммерсантъ09:04
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:13, Ашберн

Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусь07:16
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:13, Ашберн
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

ТАСС 05:40
Политика

WST: США могут уменьшить военную помощь Ираку

Отмечается, что на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере $250 млн.
Газета.Ru 20:09
Происшествия

Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Lenta.ru 03:16
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Культура

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Стоит отметить, что клип, как и песня «Голубые глаза», впечатлил фанатов рэпера.
NewInform 10:34
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Фёдор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон сериала «Сваты»

Актёр российского сериала «Сваты» Фёдор Добронравов рассказал, когда состоится премьера седьмого сезона телешоу.
News.ru 10:24
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
Известия 20:29
Технологии

Поддержка Windows 7 официально прекращена

Поддержка операционной системы Windows 7 с 14 января официально прекращена.
Росбалт 04:31
Культура

Муж Нетребко заявил, что не отказывался выступать с армянской певицей

РЕН ТВ 10:43
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Объявлены номинанты на «Оскар-2020»

Лучшим режиссером могут объявить Мартина Скорсезе, Тодда Филлипса, Сэма Мендеса, Квентина Тарантино или Пона Чжун Хо.
MOS.news 00:20
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Космос

Илон Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»

Пользовательский терминал Starlink выглядит как "тонкое, плоское, круглое НЛО на палочке", написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.
Life.ru вчера в 04:30
Происшествия

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Российская газета 09:00
Происшествия

При сбросе топлива с самолета в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей

По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Наша версия 02:46
Армия и оружие

Стали известны сроки выпуска нового российского ракетоносца ПАК ДА

Предварительные испытания новейшего российского бомбардировщика начнутся уже в 2023 году.
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Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
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В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

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Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

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