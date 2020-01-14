Энергетика
ВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
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с чего всё началось
Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.Интерфакс08:05
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Энергетика
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