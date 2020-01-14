Энергетика
ВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
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В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы
Коммерсантъвчера в 09:04
«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо
АМИТЕЛ13 января в 23:18
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Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год
КП - Беларусьвчера в 07:16
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Авто
«Волгу» ГАЗ-3102 продают в Сети за 5 млн рублей
Футбол
«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии
Лиссабонская «Бенфика» в матче 1/4 финала Кубка Португалии обыграла «Риу Аве» со счётом 3:2 и вышла в полуфинал.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен
Пожар на мебельной фабрике в Дятьково (Брянская область) потушен. Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Тоттенхэм»
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Тоттенхэм».
Экономика
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Политика
Депутат Липецкого облсовета объявил о создании партии регионов
Депутат Липецкого облсовета объявил о создании партии регионов Депутат Липецкого областного парламента, координатор регионального отделения «Открытой России» Олег Хомутинников подал заявку в Минюст на регистрацию Федеративной партии.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Пассажирка поезда Симферополь - Москва в состоянии алкогольного опьянения вытолкнула свою девятимесячную дочь из купе.
Общество
РБК: Atrium может продать сеть торговых центров «Парк хаус» владельцу «Гранели»
В России фонду принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь – 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Армия и оружие
«Хайли лайкли» украинский «Боинг» был сбит по «наводке» США
Украинский «Боинг-737», выполняющий маршрут Тегеран-Киев со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение аккурат в момент кульминации противостояния Ирана и США.
Политика
Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян
Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Испании
Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
Политика
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
Наука
Определены четыре разных типа старения людей
Научными медицинскими специалистами определены и названы четыре основных типа старения организма людей и выявлено какие именно изменения происходят с возрастов организме человека.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Космос
Что-то пошло не так: почему не сбылся прогноз о колонизации Марса
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.