Энергетика

ВедомостиВедомостиВ России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
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В России подорожал бензин

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Цены на бензин стартовали ростом в новом году

News.ruвчера в 11:31

В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы

Коммерсантъвчера в 09:04

За новогодние праздники в России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 12:52

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ТАССвчера в 08:10

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркетвчера в 08:00

«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛ13 января в 23:18
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 01:53, Ашберн

Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусьвчера в 07:16
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 01:53, Ашберн
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«Волгу» ГАЗ-3102 продают в Сети за 5 млн рублей

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Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен

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На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
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Депутат Липецкого облсовета объявил о создании партии регионов Депутат Липецкого областного парламента, координатор регионального отделения «Открытой России» Олег Хомутинников подал заявку в Минюст на регистрацию Федеративной партии.
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Пассажирка поезда Симферополь - Москва в состоянии алкогольного опьянения вытолкнула свою девятимесячную дочь из купе.
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В России фонду принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь – 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти.
Ведомости вчера в 23:31
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Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

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Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
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Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
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Украинский «Боинг-737», выполняющий маршрут Тегеран-Киев со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение аккурат в момент кульминации противостояния Ирана и США.
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Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян

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Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Испании

Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.
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По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

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На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
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Научными медицинскими специалистами определены и названы четыре основных типа старения организма людей и выявлено какие именно изменения происходят с возрастов организме человека.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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