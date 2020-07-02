В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

Политика Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. 1K

Экономика «Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 170

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 23

Политика В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосовании и одобрения изменений в Конституции. 295

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 69

Происшествия От коронавируса в Липецкой области умерла 73-летняя женщина По данным медиков погибшая от недуга женщина в начале получала лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. 2

Шоу-бизнес Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.

Космос Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца. 32

Общество Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»). 3

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 399

Политика В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Игры Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10. 4

Общество Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова» Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. 141

Общество ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.

Интернет Microsoft официально анонсировала новый дизайн Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила свежую сборку операционной системы Windows 10 для разработчиков — речь идет о билде Windows 10 Developer Preview 20161, в котором появились ранее заявленные изменения в визуальном оформлении. 2

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 114