Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. К таким выводам пришли эксперты Института проблем естественных монополий, которые провели соответствующее исследование по заказу Госдумы.

В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

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