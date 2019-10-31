Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. К таким выводам пришли эксперты Института проблем естественных монополий, которые провели соответствующее исследование по заказу Госдумы.
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Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

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Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

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В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
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