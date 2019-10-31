Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

с чего всё началось

Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. К таким выводам пришли эксперты Института проблем естественных монополий, которые провели соответствующее исследование по заказу Госдумы.

В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

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