Экономика
Национальная служба новостейВ России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию
Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. К таким выводам пришли эксперты Института проблем естественных монополий, которые провели соответствующее исследование по заказу Госдумы.
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Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.Известиявчера в 17:01
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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер страны времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский сотрудничает с офисом нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
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