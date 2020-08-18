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Российская газета
Российская газета

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Во многих российских автосалонах сложился дефицит машин на продажу: это связано со снижением темпов выпуска продукции и одновременным скачком спроса после карантина. В июле он вырос почти на 7 процентов в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос крупных авторитейлеров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
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