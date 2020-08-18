В российских автосалонах почти закончились машины на продажу
Смотрите также
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК
У Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 36 случаев коронавируса
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля
Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии
В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
Назначивший два пенальти «Спартаку» судья Казарцев отстранен от работы
Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Под Волгоградом спасатели тушат крупный степной пожар
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
У Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом
Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
Во многих российских автосалонах сложился дефицит машин на продажу: это связано со снижением темпов выпуска продукции и одновременным скачком спроса после карантина. В июле он вырос почти на 7 процентов в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос крупных авторитейлеров.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии