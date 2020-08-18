В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Во многих российских автосалонах сложился дефицит машин на продажу: это связано со снижением темпов выпуска продукции и одновременным скачком спроса после карантина. В июле он вырос почти на 7 процентов в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос крупных авторитейлеров.