Экономика
Газета.RuВ России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. Фактически пенсия будет ежегодно увеличиваться всего лишь чуть более чем на тысячу рублей.
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с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ruвчера в 20:37
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