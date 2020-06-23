с чего всё началось

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. Фактически пенсия будет ежегодно увеличиваться всего лишь чуть более чем на тысячу рублей.

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

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