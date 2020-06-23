с чего всё началось

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. Фактически пенсия будет ежегодно увеличиваться всего лишь чуть более чем на тысячу рублей.

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 543

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 23

Общество Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными ПУТИН ПРИЗВАЛ РОССИЯН БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ И БДИТЕЛЬНЫМИ, ПОКА РФ НЕ НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО ДЕЙСТВЕННОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 624

Футбол Игрок «Сочи» ответил на критику за празднование гола в ворота «Ростова» Полузащитник "Ростова" Никита Колдунов прокомментировал критику в свой адрес за празднование гола в ворота "Ростова" Ранее основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков.

Кино Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO По подсчетам специалистов, первая серия «Мэйсона» побила многие рекорды, например успешный «Чужак» снятый по бестселлеру Стивена Кинга собрал всего 1,2 миллиона зрителей, а «Хранители» — 1,5 миллиона зрителей.

Гаджеты Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.

Общество Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. 9

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 880

Авто Mercedes-AMG GLA появился в России Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии. 2

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 601