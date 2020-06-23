Экономика
Газета.RuВ России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. В связи с этим средний размер пенсии в грядущем году достигнет 17 432 рублей.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.Российская газетавчера в 18:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Российская газетавчера в 18:19
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Армия и оружие
Госдеп: США продолжат следить за активностью России на Новой Земле
США продолжат контролировать деятельность России на полигоне, расположенном на Новой Земле, поскольку подозревают, что Москва проводит на этой территории ядерные испытания.
Актуальные Новости 04:16
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
Партнер AliExpress потратит 1 млрд рублей на доставку в России
AliExpress и Tmall в России входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия».
Ведомости 04:08
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Политика
Нидерланды расследуют незакрытие воздушного пространства Украины, где разбился МН17
Правительство Нидерландов согласилось начать расследование о том, почему воздушное пространство на востоке Украины, где произошло крушение малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17, не был закрыт.
NewInform 05:30
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Общество
В Волгоградской области началось снижение режима изоляции
В Волгоградской области с 23 июня началось снижение режима самоизоляции из-за COVID-19.
Российская газета 05:00
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад
РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Общество
В Москве заработают фитнес-клубы и кафе
Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.
Известия вчера в 17:58
Происшествия
Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
Газета.Ru вчера в 02:16
Политика
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 02:18
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Экономика
Хазин заявил о желании либералов свалить «кровавый» режим Путина
По словам Хазина, главной целью противников президента России Владимира Путина является "раскачка" ситуации в стране и дестабилизация нынешней российской власти.
Deita.ru вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Происшествия
В Житомире Сатана напал на главу ячейки «Партии Шария»
На главу житомирской ячейки «Партии Шария» было совершено жестокое нападение.
Украина.ру 02:41
Происшествия
Украинский суд снял подозрение с жертвы конфликта с радикалом Стерненко
Киев, 23 июня 2020, 12:37 — REGNUM Суд на Украине отменил подозрение, посмертно вручённое Ивану Кузнецову, который был убит во время конфликта с бывшим главарём «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергеем Стерненко, сообщил 23 июня юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.
REGNUM 05:37
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Футбол
Гетце больше не сыграет за дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце пропустит матч заключительного тура Бундеслиги против «Хоффенхайма».
Sport24.ru 05:17
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
RT на русском вчера в 20:47
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22