Коронавирус
КоммерсантъВ России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обычно всероссийская кампания по вакцинации стартует в сентябре.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Происшествия
В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
Политика
Пушков оценил намерение Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на газ из США в том случае, если Вашингтон не прекратит давление на проект «Северный поток — 2». Он пояснил, что поведение Штатов в данном вопросе является посягательством на суверенитет Германии и Европейского союза.
Вечерняя Москва вчера в 12:53
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Бэнкси написал картину на тему протестов в США из-за убийства Флойда
Известный британский уличный художник Бэнкси на фоне ситуации с протестами в США опубликовал в Instagram свою новую работу, посвященную проблеме расизма.
BFM.ru 15:44
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Политика
Путин обязал учесть культуру в плане восстановления экономики
Глава государства заявил о необходимости учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики.
Газета.Ru 09:59
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Игры
Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3
Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Авто
Названы самые продаваемые по итогам мая кроссоверы в России
Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
Общество
Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке
Москва 24 04 июня в 16:41
Общество
В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки
Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
РИА Новости 11:52
Хоккей
Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру
Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт 14:27
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Культура
«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»
Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!».
News.ru вчера в 07:36
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 04 июня в 14:46
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 298 человек
Еще 298 случаев заражения коронавирусом произошло в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает 4 июня оперштаб региона.
ИА Красная Весна 04 июня в 08:56
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18