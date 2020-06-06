Коронавирус
КоммерсантъВ России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обычно всероссийская кампания по вакцинации стартует в сентябре.
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Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко
Вести.Ruвчера в 12:33
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
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Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия вчера в 07:44
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В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
REGNUM 05 июня в 00:11
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.
Piter.tv 05 июня в 12:43
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Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Религия
Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов
Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
Происшествия
От коронавируса умерли еще два человека в Новосибирской области
С начала пандемии в Новосибирской области умерли уже 38 пациентов с коронавирусом, вылечились 1306 человек (44 новых), заболели 3334 новосибирца (108 новых).
Atas.info 05 июня в 00:30
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 05 июня в 09:48
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
В России предложили использовать минометный запуск ракет с обычных самолетов.
Дни24 вчера в 00:41
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
Энергетика
Минск направил письмо Газпрому с предложениями по поставкам газа
Минск, 5 июня 2020, 10:52 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии направило письмо Газпрому с предложениями по условиям поставок газа в текущем году, сообщили 5 июня в ведомстве.
REGNUM 05 июня в 03:52
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Коронавирус нашли у сотрудника правительства Забайкалья
В Забайкальском крае на этой неделе подтвердился случай заражения коронавирусом одного из сотрудников регионального правительства.
Московский Комсомолец Чита вчера в 01:11
Политика
США решили тайно вывести часть войск из Германии
США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не сообщили об этом местным властям.
Lenta.ru вчера в 05:39
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.
Metaratings вчера в 08:54
Политика
В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru вчера в 06:42
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03