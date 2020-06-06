Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обычно всероссийская кампания по вакцинации стартует в сентябре.
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Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко

Вести.Ruвчера в 12:33

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

Коммерсантъвчера в 09:53

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

РИА Новостивчера в 08:42

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

РБКвчера в 09:18

Мурашко рассказал, когда в России начнется вакцинация от гриппа

РЕН ТВвчера в 08:55

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа в России может начаться в августе

ТАССвчера в 08:43

Глава Минздрава РФ назвал сроки вакцинации против гриппа

URA.Ruвчера в 09:32
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области

Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия вчера в 07:44
Здоровье

В Хакасии выявили 24 новых носителя коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии могут ввести обязательную госпитализацию пациентов с лёгким течением COVID-19 и бессимптомных носителей коронавируса.
REGNUM 05 июня в 00:11
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.
Piter.tv 05 июня в 12:43
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Общество

Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина

Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Религия

Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов

Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
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Происшествия

От коронавируса умерли еще два человека в Новосибирской области

С начала пандемии в Новосибирской области умерли уже 38 пациентов с коронавирусом, вылечились 1306 человек (44 новых), заболели 3334 новосибирца (108 новых).
Atas.info 05 июня в 00:30
Космос

Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом

Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 05 июня в 09:48
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Армия и оружие

В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

В России предложили использовать минометный запуск ракет с обычных самолетов.
Дни24 вчера в 00:41
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
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Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Энергетика

Минск направил письмо Газпрому с предложениями по поставкам газа

Минск, 5 июня 2020, 10:52 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии направило письмо Газпрому с предложениями по условиям поставок газа в текущем году, сообщили 5 июня в ведомстве.
REGNUM 05 июня в 03:52
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Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

Коронавирус нашли у сотрудника правительства Забайкалья

В Забайкальском крае на этой неделе подтвердился случай заражения коронавирусом одного из сотрудников регионального правительства.
Московский Комсомолец Чита вчера в 01:11
Политика

США решили тайно вывести часть войск из Германии

США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не сообщили об этом местным властям.
Lenta.ru вчера в 05:39
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Фигурное катание

Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.
Metaratings вчера в 08:54
Политика

В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы

Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
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