В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обычно всероссийская кампания по вакцинации стартует в сентябре.

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

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