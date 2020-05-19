Экономика

Банки.руБанки.руОКБ: выдача кредитных карт в апреле сократилась в три раза

Выдача кредитных карт в апреле сократилась по сравнению с мартом на 67% как по количеству карт, так и по предоставленному заемщикам суммарному лимиту, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 73% по количеству и на 77% по объему.
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