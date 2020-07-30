Стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с декабря 2019 года на 47% до 887,5 рублей. Операторы переводят услугу в разряд премиальных. Об этом свидетельствуют данные Content Review.

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

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Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 20

Политика Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну". 1,4K

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Общество В России определили срок гибели коронавируса в воде Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора. 114

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