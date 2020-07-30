Экономика

URA.RuURA.RuВ России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

Стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с декабря 2019 года на 47% до 887,5 рублей. Операторы переводят услугу в разряд премиальных. Об этом свидетельствуют данные Content Review.
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Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъвчера в 18:50

В России безлимитный интернет подорожал почти в два раза

ФедералПрессвчера в 23:13

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ruвчера в 20:45

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомостивчера в 20:25

В России безлимитный мобильный интернет перегрузил сети операторов

Дни2401:05
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Здоровье

Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы

Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн 28 июля в 13:12
42
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
20
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости вчера в 18:47
1,4K
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
Общество

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,4K
Общество

В России определили срок гибели коронавируса в воде

Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
114
Политика

Кандидаты в президенты США атакуют соцсети рекламой в соцсетях

Как отмечают эксперты, хотя социальные сети, вероятно, существенно повиляли на исход президентских выборов в США в 2016-м году, они тогда не были одним из ключевых вопросов кампании.
Вести.Ru 27 июля в 02:26
Политика

Особое мнение: Константин Сонин

Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы вчера в 12:48
Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК вчера в 13:31
20
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
827
Политика

Почему хабаровские протесты скоро закончатся

Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
2
Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Российская газета вчера в 21:21
89
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru вчера в 18:26
17
Политика

В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС вчера в 19:59
1
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной

После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32
17
Общество

Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж

Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru вчера в 18:47
145
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
1,9K
Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
5
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
1,8K
Происшествия

На Южном Урале суд вынес приговор депутату-ревнивцу, убившему жену

На Южном Урале суд вынес приговор депутату и главному врачу больницы в поселке Локомотивный.
Вести.Ru вчера в 14:33
23
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
1,8K
Здоровье

В постановление Главного санитарного врача Прикамья внесены изменения

Виталий Костарев внес в постановление Главного санитарного врача Пермского края ряд изменений.
Business Class (Пермь) вчера в 22:30
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru вчера в 13:53
90
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
80
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
16
Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

РБК вчера в 15:38
209
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com вчера в 03:09
1,9K
Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости вчера в 17:51
6
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