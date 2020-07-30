Экономика
URA.RuВ России вдвое выросли цены на безлимитный интернет
Стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с декабря 2019 года на 47% до 887,5 рублей. Операторы переводят услугу в разряд премиальных. Об этом свидетельствуют данные Content Review.
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Здоровье
Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы
Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн 28 июля в 13:12
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости вчера в 18:47
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Политика
Кандидаты в президенты США атакуют соцсети рекламой в соцсетях
Как отмечают эксперты, хотя социальные сети, вероятно, существенно повиляли на исход президентских выборов в США в 2016-м году, они тогда не были одним из ключевых вопросов кампании.
Вести.Ru 27 июля в 02:26
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы вчера в 12:48
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК вчера в 13:31
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Политика
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Российская газета вчера в 21:21
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Политика
В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»
Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС вчера в 19:59
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32
Общество
Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж
Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru вчера в 18:47
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
На Южном Урале суд вынес приговор депутату-ревнивцу, убившему жену
На Южном Урале суд вынес приговор депутату и главному врачу больницы в поселке Локомотивный.
Вести.Ru вчера в 14:33
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Здоровье
В постановление Главного санитарного врача Прикамья внесены изменения
Виталий Костарев внес в постановление Главного санитарного врача Пермского края ряд изменений.
Business Class (Пермь) вчера в 22:30
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
РБК вчера в 15:38
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com вчера в 03:09
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости вчера в 17:51