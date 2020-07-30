Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Российские операторы связи переводят услуги безлимитного мобильного интернета в разряд премиальных. Причина в том, что абоненты с безлимитными тарифами перегружают сети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review и экспертов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.
Коммерсантъ18:50
Подробнее о событии
3DNews

«Коммерсантъ»: Безлимитный мобильный интернет в России подорожал почти на 50 % с декабря 2019

3DNews01:29
Дни24

В России безлимитный мобильный интернет перегрузил сети операторов

Дни2401:05
Ведомости

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомости20:25
URA.Ru

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ru20:45
ФедералПресс

В России безлимитный интернет подорожал почти в два раза

ФедералПресс23:13
Коммерсантъ

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъ18:50
Реклама
Реклама

Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии

Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
РБК02:27
13
Реклама
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
1,9K
Реклама

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русскомвчера в 08:30
393

В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов

Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUMвчера в 14:43
2
Реклама

Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта

Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ18:50
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама