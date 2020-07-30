Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Российские операторы связи переводят услуги безлимитного мобильного интернета в разряд премиальных. Причина в том, что абоненты с безлимитными тарифами перегружают сети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review и экспертов.