Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов
Российские операторы связи переводят услуги безлимитного мобильного интернета в разряд премиальных. Причина в том, что абоненты с безлимитными тарифами перегружают сети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review и экспертов.В источнике
С чего всё началось
Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети
В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.
Коммерсантъ18:50
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