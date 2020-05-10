Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России вдвое выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:06

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Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

РИА Новости20:06

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Коммерсантъ21:14

В России резко увеличился спрос на спорттовары

RT на русском21:09

В России увеличился спрос на спорттовары

Московский Комсомолец21:34

В России вдвое выросли продажи спорттоваров из-за коронавируса

Газета.Ru21:41

В России выросли продажи товаров для дома

ГЛАС.RU08:31

Продажи товаров для дома и дачи резко выросли в период самоизоляции

Вечерняя Москвавчера в 23:19
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС 07 мая в 20:11
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
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Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
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Здоровье

Плюс 48: В Приморье выявлены новые больные коронавирусом

В субботу, 9 мая, на территории Приморья были зарегистрированы еще 48 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 22:08
Общество

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва 15:20
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Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
94
Здоровье

Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность.
BFM.ru 16:27
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Общество

«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад

Екатеринбург Онлайн 07:18
Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском 13:56
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Игры

В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered

The GEEK 07:34
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Происшествия

Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы

Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.
ТАСС 19:45
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Авто

ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

Автоновости дня вчера в 05:08
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
РИА Новости 18:04
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Армия и оружие

В небе над Благовещенском сегодня состоялся авиапарад

Две пары сверхманёвренных истребителей пролетели над амурскими городами на высоте 600 метров со скоростью 500 километров в час (кстати, максимальные летные характеристики Су-35С многократно выше).
ГТРК Амур 03:22
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Здоровье

Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»

По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru 12:01
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Авто

Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%

Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:45
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России

Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь вчера в 02:10
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости 10:02
8
Общество

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
5
Общество

Карта заражения коронавирусом в Свердловской области обновлена

Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области обновили карту заражения коронавирусом в регионе.
Екатеринбург в эфире 07 мая в 02:51
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
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Культура

El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)

На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
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Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости 20:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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