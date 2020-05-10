Коронавирус
КоммерсантъВ России вдвое выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новости20:06
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Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС 07 мая в 20:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Здоровье
Плюс 48: В Приморье выявлены новые больные коронавирусом
В субботу, 9 мая, на территории Приморья были зарегистрированы еще 48 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 22:08
Общество
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве
Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вечерняя Москва 15:20
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Здоровье
Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Самым опасным свойством COVID-19 является его высокая заразность.
BFM.ru 16:27
Общество
«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад
Екатеринбург Онлайн 07:18
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Игры
В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered
The GEEK 07:34
Происшествия
Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы
Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина.
ТАСС 19:45
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня вчера в 05:08
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
РИА Новости 18:04
Армия и оружие
В небе над Благовещенском сегодня состоялся авиапарад
Две пары сверхманёвренных истребителей пролетели над амурскими городами на высоте 600 метров со скоростью 500 километров в час (кстати, максимальные летные характеристики Су-35С многократно выше).
ГТРК Амур 03:22
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»
По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru 12:01
Авто
Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%
Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:45
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России
Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь вчера в 02:10
Общество
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Общество
Карта заражения коронавирусом в Свердловской области обновлена
Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области обновили карту заражения коронавирусом в регионе.
Екатеринбург в эфире 07 мая в 02:51
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости 20:17