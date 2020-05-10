Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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