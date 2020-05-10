Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России вдвое выросли продажи спорттоваров

Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:06

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В России выросли продажи спорттоваров

РБКвчера в 22:51

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

РИА Новостивчера в 20:06

В России вдвое выросли продажи спорттоваров

Коммерсантъвчера в 21:14

В России резко увеличился спрос на спорттовары

RT на русскомвчера в 21:09

В России увеличился спрос на спорттовары

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции

Lenta.ruвчера в 22:44

Продажи товаров для дома и дачи резко выросли в период самоизоляции

Вечерняя Москва08 мая в 23:19
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Общество

Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Газета.Ru 11:27
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Автоспорт

Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault

Autosport.com.ru 09:47
Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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Общество

В российских Вооруженных силах растет число зараженных коронавирусом

На сегодняшний день, как сообщает Минобороны, их 1723.
Эхо Москвы 13:32
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Здоровье

В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 06:33
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Происшествия

На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей

В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей, которые шумно что-то отмечали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 15:29
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Происшествия

Футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Lenta.ru вчера в 06:11
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Единоборства

Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC

ТАСС Спорт 02:08
Происшествия

Военные устроили массовую драку на границе Индии и Китая

REGNUM 05:49
Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

CyberSport.ru вчера в 07:16
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Общество

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
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Фигурное катание

Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info.
Спорт-Экспресс 13:55
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 08 мая в 11:18
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
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Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Футбол

8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях

Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru 13:22
Шоу-бизнес

Алёна Шишкова сменила имидж и стала похожа на нынешнюю супругу Тимати

Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
OvideO.ru 07:43
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Происшествия

Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области

В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30
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