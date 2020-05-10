Экономика
КоммерсантъВ России вдвое выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятия спортом в России выросли более чем в два раза в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Общество
Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом
Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Газета.Ru 11:27
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Общество
В российских Вооруженных силах растет число зараженных коронавирусом
На сегодняшний день, как сообщает Минобороны, их 1723.
Эхо Москвы 13:32
Здоровье
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 06:33
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Происшествия
На Ставрополье мужчина бросил гранату в соседей
В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в людей, которые шумно что-то отмечали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 15:29
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Происшествия
Футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Lenta.ru вчера в 06:11
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Спорт
Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam
CyberSport.ru вчера в 07:16
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
Фигурное катание
Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко
Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info.
Спорт-Экспресс 13:55
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Футбол
8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях
Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru 13:22
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова сменила имидж и стала похожа на нынешнюю супругу Тимати
Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
OvideO.ru 07:43
Происшествия
Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области
В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30