Здоровье
ToDay News UfaВ России вегетарианство оказалось особо опасным
Врач предостерегает российских вегетарианцев от опасной болезни, от авитаминоза. Как сообщает ToDay News Ufa, культура вегетарианства в России является неразвитой. По этой причине появляется риск проявления дефицита витаминов.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik, что в большинстве случаев в группе риска ‒ те, кто произвольно, без учета потребностей организма, ограничивает себя в еде.Радио Sputnikвчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Авто
General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в масс-старте на этапе КМ в Чехии, Елисеев — 16-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Футбол
Леонид Слуцкий: есть вопросы к атаке
Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Крыльев Советов» (0:1) заявил, что у команды существуют проблемы в атаке.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Армия и оружие
ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе
Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Транспорт
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Фигурное катание
Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото юниорского чемпионата мира в Таллине.
Политика
Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Культура
Из-за блатных участников раскритиковал шоу «Голос» Пресняков-старший
На музыкальное шоу «Голос», которое показывают по Первому каналу, очень часто попадают по блату, рассказал Владимир Пресняков-старший.
Общество
«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта
Авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Политика
Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Здоровье
В Молдавии сообщили о первом случае заражения коронавирусом
В Молдавии зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Спорт
Российского лыжника Ларькова проверят на коронавирус
Лыжника из РФ Андрея Ларькова проверят на коронавирус, утверждает «Р-Спорт».
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Здоровье
В Китае врачи назвали коронавирус комбинацией ОРВИ и СПИДа
Ученые из Университета Уханя считают, что коронавирус наносит необратимый вред легочной ткани и иммунной системе человека.
Армия и оружие
В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34
В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.