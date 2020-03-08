Здоровье

Твой КонтинентТвой КонтинентВ России вегетарианство оказалось особо опасным

Врач аллерголог-иммунолог рассказал, почему в России вегетарианство оказалось особо опасным и к чему может привести отказ от некоторых продуктов. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik о том, что ожидать, если отказался от какого-либо продукта или ограничил себя в еде.
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Врач предупредил о болезни, которая может грозить вегетарианцам

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik, что в большинстве случаев в группе риска ‒ те, кто произвольно, без учета потребностей организма, ограничивает себя в еде.
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Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

РИА Новостивчера в 19:00

Врач предупредил о болезни, которая может грозить вегетарианцам

Радио Sputnikвчера в 19:00
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