Политика
БИЗНЕС OnlineВ России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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с чего всё началось
Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.ТАСС02:57
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В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
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Политика
Евросоюз запретил поставку мяса птицы с Украины
Европейская комиссия временно запретила ввоз мяса птицы, продукции из мяса и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства на свою территорию.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Политика
Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады.
Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
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Названо условие перехода Чалова в «Челси»
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В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Биатлон
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Гаджеты
В AnTuTu появился новый самый мощный в мире смартфон
Рекордсмен бенчмарка AnTuTu оснащен процессором Snapdragon 865, и по итогам тестирования аппарат набрал 574 985 баллов.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Космос
Наш ответ Маску
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Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.
Экономика
Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Футбол
Тевес может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с возвращением форварда Бока Хуниорс Карлоса Тевеса.
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Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова
Музыкант просто решил со своими 242 кг сесть на шпагат в стиле балерины Анастасии Волочкой и показал как это выглядело.
Политика
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию
Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.