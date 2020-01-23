Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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с чего всё началось

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
ТАСС02:57

Подробнее о событии

В России будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам

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Известия03:34

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РБК03:31

Норму об индексации пенсий работающим пенсионерам включили в обновленную Конституцию

Финмаркет03:08

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС02:57

В группе по поправкам к Конституции рассказали об индексации пенсий

RT на русском04:19
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В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
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Елизавета II подписала закон о Brexit

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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Наш ответ Маску

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Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «ЖЖ»

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