Политика
БИЗНЕС OnlineВ России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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с чего всё началось
Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.ТАСС02:57
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