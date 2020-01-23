Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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с чего всё началось

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
ТАСС02:57

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Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Через Конституцию

Царьград04:47

В группе по поправкам к Конституции рассказали об индексации пенсий

RT на русском04:19

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС02:57

В группе по Конституции заявили об индексации для работающих пенсионеров

РБК03:31

Норму об индексации пенсий работающим пенсионерам включили в обновленную Конституцию

Финмаркет03:08

Поправки в Конституцию об индексации пенсий коснутся в том числе работающих пенсионеров

Известия03:34

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM02:48
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