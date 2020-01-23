Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.

с чего всё началось

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.

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