Футбол
Lenta.ruВ России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
2. Пиво вернут на стадионы Уже в ноябре Дума может рассмотреть законопроект депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших вновь разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
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Продажу пива на стадионах планируют возобновить – инициатива принадлежит Рустаму Минниханову
Газета Единство29 октября в 04:49
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МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
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Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
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Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
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Кроссовер Toyota Raize начал поступать к дилерам
Дилеры компании Toyota в Японии начали получать новый кроссовер Toyota Raize.
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Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Авто
Опубликованы первые изображения Kia Optima нового поколения
Корейская компания Kia Motors опубликовала первые предварительные изображения (эскизы) седана Kia K5 нового поколения.
Evo-rus.com вчера в 12:43
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
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Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
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Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
Культура
Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму
В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера.
Piter.tv 06:10
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Политика
МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок
России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3.
РБК 04:52
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
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После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
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Apple представила наушники AirPods Pro
МонаВиста 29 октября в 10:18
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Политика
Госдеп заявил о причастности россиян к разжиганию противоречий в Чили
«Что касается России, то мы видим четкие признаки того, как люди используют в своих целях эти дебаты и искажают их с помощью злоупотребления троллингом в социальных медиа, стремясь усугубить раскол, разжечь конфликт», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 21:59
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Экономика
В Госдуме продумают план получения ипотеки на жилье с детскими долями
В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ».
REGNUM 05:31
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.
BFM.ru 03:37
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
В ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
ProstoProSport вчера в 10:20
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Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно
Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
В Ингушетии сына депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили
В Ингушетии сына депутата народного собрания республики, члена «Единой России» Микаила Алиева снова поймали с наркотиками и отпустили активисты движения «Антилирика».
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