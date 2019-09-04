Экономика

РидусРидусВ России вновь зафиксировали дефляцию

В России снова зафиксирована недельная дефляция, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Потребительские цены с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее. В основном цены уменьшились на сельскохозяйственную плодоовощную продукцию.
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Росстат: в России снизились цены на продукты

URA.Ruвчера в 13:22

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

REGNUMвчера в 09:18

Потребительские цены в России снизились четвертый раз за год

Российская газетавчера в 09:39

В России вновь зафиксирована дефляция

RT на русскомвчера в 09:34

Дефляция вернулась в Россию после недельной паузы

Интерфаксвчера в 09:12

Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию

ТАССвчера в 09:04

Потребительские цены в России упали четвертый раз за год

РЕН ТВвчера в 10:26
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика

Власти Гонконга частично уступили протестующим

Лам перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции по подавлению демонстраций.
Независимая газета вчера в 12:02
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Экономика

Две российские компании вошли в число богатейших в Европе

В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Армия и оружие

В Эстонии нашли секретную базу спецназа США

На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Транспорт

Умные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
Gazeta.SPb вчера в 23:10
Общество

Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ

Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Политика

Мнение: «Пусть Собчак едет в Крым и там агитирует за возврат Украине»

«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.
REGNUM 02:42
Общество

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Кино

«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Piter.tv вчера в 10:56
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия

На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

Вести.Ru 01:31
Политика

Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении

Внесение изменений в операционную деятельность Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной реформирования в авиастроении в целом.
ФАН 02:16
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Происшествия

В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей

РИА Новости 01:21
Общество

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Футбол

Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Футбол

Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве

Sportbox.RU вчера в 13:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Политика

Путин отметил развитие отношений России и Японии

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Гаджеты

Honor представила недорогой смартфон Honor 20s

В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестировали на скорость и автономность

Эксперт MacWorld испытал корейский флагман Samsung Galaxy Note 10+ 5G в сети Verizon в Провиденсе.
Anonsens вчера в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
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