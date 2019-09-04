Экономика
RT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург 04:52
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Наташа Королева: Зачем на праздник стриптиз? Это наши трудовые будни
В начале нулевых никто не верил в долговечность союза Наташи Королевой и звезды стриптиза Тарзана - Сергея Глушко.
Комсомольская правда 17:48
Армия и оружие
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.
РИА Новости 20:33
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Euro NCAP опубликовал видео с демонстрацией краш-тестов 7 автоновинок.
OAnews 17:00
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Происшествия
В Лос-Анджелесе задержали мужчину, продавшего наркотики рэперу Маку Миллеру перед его смертью
В Лос-Анджелесе задержали мужчину, который предположительно продал наркотики рэперу Мак Миллеру незадолго до его смерти от передозировки.
Дождь 17:41
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Политика
Андрей Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета во Владивостоке
Сегодня, 4 сентября, Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока.
53 новости 12:24
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Футбол
Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Технологии
Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября
Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру 12:56
Политика
Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России.
Газета.Ru 18:23
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Наука
Редкая патология показала, как именно мозг различает цвета
Популярная механика 10:10
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
По оценке экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, на блокаде Крыма украинская экономика потеряла $1 млрд.
Newvz.ru вчера в 03:29
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли
В Испании в кадр оператора, который снимал с вертолета многодневную велогонку "Вуэльта", случайно попала плантация конопли.
РЕН ТВ 20:36
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58