Экономика
RT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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Гибридный Volkswagen Golf GTE 2020 замечен на тестах
SpeedMe вчера в 08:20
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Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Армия и оружие
Пит-стоп для Су-34: специальные учения
В Татарстане в рамках специальных учений 12 Су-34 и два Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль «Европа - Западный Китай».
ТК Звезда 01:45
Общество
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Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Гаджеты
G.Skill выпускает наборы памяти DDR4-4300 CL19 и DDR4-4000 CL16
Megaobzor.com вчера в 11:09
Армия и оружие
Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции
Ракеты базируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. В компании заявили, что якобы радары С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
ТАСС вчера в 09:56
Гаджеты
Индийский бюджетный смартфон Infinix Hot 8 получил 4/64 Гбайт, тройную камеру и батарею на 5000 мА·ч
Infinix представила в Индии свой новый бюджетный смартфон Hot 8.
3DNews 00:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости 03 сентября в 04:44
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ вчера в 07:34
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Политика
Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией
29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Хоккей
Комиссионер НХЛ Беттмэн войдет в Зал хоккейной славы США
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн будет введен в Зал хоккейной славы США 12 декабря.
Sportbox.RU 01:38
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
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REGNUM 01:03
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Теннис
Надаль вышел в полуфинал US Open
Испанец Рафаэль Надаль переиграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/4 финала US Open.
Спорт-Экспресс 00:39
Футбол
Жену футболиста прогнали со стадиона во время матча в Иране
Газета.Ru вчера в 23:45
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35