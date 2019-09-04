Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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