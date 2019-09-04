Экономика
RT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Общество
Названы самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году
Министерство науки и высшего образования РФ назвало самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 14:23
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
Credit: NIGPAS Появление подвижных двусторонне-симметричных видов с сегментированными телами является монументальным событием в ранней эволюции животных, и, по текущим оценкам, оно произошло в Эдиакарский период между 580 и 539 миллионами лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Единоборства
Александр Емельяненко подписал контракт на бой против Кокляева
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко подписал контракт на поединок против тяжелоатлета и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
ТАСС 07:09
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия вчера в 06:30
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Единоборства
Хабиб рассказал о плане на бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о плане по бой против американца Дастина Порье.
Газета.Ru 13:45
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Общество
Петербуржцы выбрали название для предложенного Бегловым парка
Среди других вариантов, которые предлагали и сами горожане, были «Романовский» (22 процента голосов), «Петроградский» (11 процентов), «Сердце Петербурга» (9) и «Невский сад» (7). В городе пройдет еще одно голосование, 8 сентября, в день выборов губернатора Петербурга.
Lenta.ru 11:28
Политика
Трамп поздравил поляков с годовщиной начала Второй мировой войны
РЕН ТВ вчера в 21:44
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес
Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Чтобы прибавить грациозной Валентине лишних 80 кг, специалисты использовали гибкие накладки из силикона и специальный клей.
Телепрограмма 13:12
Политика
Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды стран Евросоюза планово согласовали продление на полгода индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц России.
Газета.Ru 10:03
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Экономика
Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран мира
Россия поднялась в рейтинге самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), улучшив свой результат на 11 позиций по сравнению с показателем 2017 года.
РБК 15:37
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33