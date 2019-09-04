с чего всё началось

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.

Политика Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2» Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.

Общество Российские евреи откроют мемориал пострадавшим от нацизма цыганам Российский еврейский конгресс (РЕК) откроет в деревне Александровка Смоленской области памятник 176 цыганам, которые были расстреляны нацистами в апреле 1942 года.

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Политика В России медработников обеспечат бесплатным жильем В России медицинский работники и сотрудники скорой помощи смогут получить бесплатное служебное жилье.

Авто Porsche представил сегодня свой первый электроспорткар Сегодня на трех континентах состоялась мировая премьера Porsche Taycan ("Порше Тайкан") — первого электроспорткара марки стоимостью в базовой комплектации от $90 тысяч.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Транспорт Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.

Гаджеты Google выпустила релизную версию Android 10 P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.

Здоровье Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Шоу-бизнес После развода Григорьев-Апполонов собрался на «Дом-2» и к Гузеевой У себя на странице Григорьев-Апполонов признался, что продюсеры ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова разбудили его ни свет ни заря и позвали поговорить в программу про развод с Марией.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Технологии В России могут легализовать eSIM Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.

Здоровье В России за 23 года заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз Попова отметила, что вакцинация – это самый эффективный способ борьбы с гриппом. Каждый год от него страдает 5-10% населения планеты.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.

Происшествия ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной "Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Политика Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.

Футбол Зобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.