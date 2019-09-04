Экономика
RT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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С 27 августа по 2 сентября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 100%, с начала года — 102,4%, — говорится в сообщении ведомства.News.ru10:12
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Оренбурге возбудили уголовное дело после самоубийства заключенного
В Оренбурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК) заключенного Александра Белоусова, который отбывал наказание в колонии №4. Об этом сообщает «Комитет против пыток».
Дождь 10:10
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.
News.ru 01:46
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Общество
Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Музыка
Эдуарду Хилю могло исполниться 85 лет
Газета.Ru 09:44
Футбол
Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания
Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой.
Спорт-Экспресс 08:00
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Политика
Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина
"К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу по поддержке Сахалина", - заявил он Лимаренко.
Российская газета 07:35
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Армия и оружие
В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.
RT на русском 09:45
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность
По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.
Rostov gazeta вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»
Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.
Взгляд.ру 05:13
Авто
Показан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
Quto.ru вчера в 04:40
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14