с чего всё началось

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия В Оренбурге возбудили уголовное дело после самоубийства заключенного В Оренбурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК) заключенного Александра Белоусова, который отбывал наказание в колонии №4. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Происшествия Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.

Гаджеты Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Происшествия Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.

Общество Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.

Политика Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Футбол Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Политика Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина "К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу по поддержке Сахалина", - заявил он Лимаренко.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.

Политика Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Армия и оружие В НАТО заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.

Политика Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.

Шоу-бизнес Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано» Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.

Экономика На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты Первые памятные монеты были выпущены в марте 2019 года. Ранее комиссии греческой церкви отказались признавать «новую церковь» Украины.

Авто Показан интерьер обновленной Lada 4x4 Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.